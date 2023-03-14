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11:18, 14 марта 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о прямой линии с Путиным в 2023 году

Песков заявил, что прямая линия с Путиным в 2023 году планируется, но сроки не определены

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Проведение прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2023 году планируется, но ее точные сроки пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, представитель Кремля подчеркнул, что данный формат общения Путина с гражданами страны является востребованным, и власти надеются его реализовать. Песков также не исключил, что в 2023 году прямую линию могут совместить с большой пресс-конференцией.

Последняя прямая линия с президентом, в ходе которой глава государства отвечал на вопросы россиян, прошла 30 июня 2021 года. Она длилась 3 часа 42 минуты, за которые Путин ответил на 70 обращений. Впервые этот формат был опробован в конце 2001 года.

21 февраля 2023 года Путин огласил послание Федеральному собранию. В обращении он перечислил ряд задач, стоящих перед страной. Также в ходе своей речи президент заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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Константин Лысяков
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