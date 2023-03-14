В Санкт-Петербурге захотели усилить охрану аэропорта Пулково

В Петербурге готовят обращение к правительству России об усилении охраны аэропорта Пулково

В парламенте Санкт-Петербурга захотели усилить охрану аэропорта Пулково силами Росгвардии и подготовили по этому поводу обращение к правительству России. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания, передает «Интерфакс».

Советующим документом занимается рабочая группа при парламентской комиссии по вопросам законности и правопорядка. «Инициатива была поддержана участниками заседания группы — депутатами, представителями аэропорта, ряда городских комитетов, МВД, Ространснадзора и других структур», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для разработки обращения стал инцидент, который произошел в октябре 2022 года. Тогда автомобиль под управлением жителя Санкт-Петербурга пробил ограждение и выехал к стоянке самолета.

Ранее в марте сообщалось, что самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ижевск, совершил аварийную посадку в Пулково. У российского пассажирского лайнера после взлета произошел отказ двигателя. В авиагавани опровергли сведения о том, что самолет подал сигнал бедствия. В пресс-службе аэропорта заверили, что возврат воздушного судна был произведен по технической причине.