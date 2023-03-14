В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

Губернатор Гладков заявил о работе системы ПВО в Белгородской области, никто не пострадал

В ночь на вторник, 14 марта, в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Ночью сработала ПВО. Пострадавших нет, по разрушениям сейчас администрация проведет подомовой обход. И если они есть, сразу начнем восстановление», — сказал в видеообращении российский губернатор.

Гладков также сообщил о состоянии россиянки, пострадавшей при обстреле днем ранее, 13 марта. Женщина, по его словам, находится в реанимации.

13 марта в Белгородской области сработала система ПВО — она сбила четыре ракеты. Обломки ракет упали в двух частных домовладениях, из-за чего их территория оказалась повреждена. Пострадала женщина — ее с сотрясением головного мозга доставили в больницу.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры предприняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.