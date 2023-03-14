Нидерланды отправят Украине несколько видов военной техники

МО Нидерландов заявило об отправке Киеву радаров для дронов и кораблей для выявления мин

Амстердам отправит Киеву несколько видов военной техники, заявили в Минобороны Нидерландов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Украина получит два минных тральщика, а также радары для поиска дронов и системы для быстрого строительства мостов и переправ.

Военные корабли для выявления мин Нидерланды смогут передать не ранее 2025 года, после того как голландцы сами получат новые суда. Также известно, что системы M3 для быстрого возведения мостов и переправ, а также радиолокационные системы обнаружения беспилотников Амстердам закупит непосредственно у промышленных предприятий.

Ранее в Великобритании призвали ускорить западную военную помощь Украине.