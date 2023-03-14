Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:13, 14 марта 2023Забота о себе

Врач назвала опасную причину сильной боли при менструации

Врач-фармацевт Бина Михта призвала обратиться к врачу при сильной боли при менструации

Фото: Bernard Jaubert / Globallookpress.com

Врач-фармацевт Бина Михта назвала эндометриоз возможной причиной сильной боли внизу живота или в спине во время менструации. Она перечислила и другие частые симптомы этого опасного заболевания, сообщает The Sun.

Врач отметил, что эндометриоз имеет схожие симптомы с другими заболеваниями и стандартной болью при менструации, поэтому развитие болезни могут не замечать годами.

«Сильная боль во время менструации, которая мешает заниматься обычными делами, может быть признаком эндометриоза, и вам следует как можно скорее обратиться к врачу», — говорит Михта.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Другие симптомы эндометриоза включают в себя боль во время или после секса, при мочеиспускании во время менструации, наличие крови в моче или в стуле. Некоторые женщины могут испытывать запор, диарею и проблемы с зачатием и беременностью.

Эндометриоз — это болезненное состояние, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается в других местах — часто вокруг репродуктивных органов, кишечника и мочевого пузыря. Не существует единого мнения о причинах возникновения этого заболевания. Также пока нет лечения эндометриоза, но терапия позволяет существенно облегчить симптомы.

Ранее женщина, страдающая эндометриозом, рассказала о проблемах, с которыми столкнулась из-за болезни. Ханна Тернер испытывает сильные боли при оргазме, которые делают занятие сексом невозможным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
Статус полученных в 27 лет военных билетов при новом возрасте призыва разъяснили
Собянин рассказал о новом проекте для участников Московского долголетия
Симоньян назвала Пашиняна предателем армянского народа
Байден пошутил перед военными
На место демонстрации сотрудников Wildberries прибыли полицейские
Названы зарубежные курорты для отдыха в марте дешевле 100 тысяч рублей на двоих
В Херсонской области предрекли провал попыток ВСУ форсировать Днепр
Названы причины закрытия банков в США
Франция активизирует военное производство на фоне конфликта на Украине
Ежедневные поездки на работу назвали полезными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.