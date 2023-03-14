Врач назвала опасную причину сильной боли при менструации

Врач-фармацевт Бина Михта призвала обратиться к врачу при сильной боли при менструации

Врач-фармацевт Бина Михта назвала эндометриоз возможной причиной сильной боли внизу живота или в спине во время менструации. Она перечислила и другие частые симптомы этого опасного заболевания, сообщает The Sun.

Врач отметил, что эндометриоз имеет схожие симптомы с другими заболеваниями и стандартной болью при менструации, поэтому развитие болезни могут не замечать годами.

«Сильная боль во время менструации, которая мешает заниматься обычными делами, может быть признаком эндометриоза, и вам следует как можно скорее обратиться к врачу», — говорит Михта.

Другие симптомы эндометриоза включают в себя боль во время или после секса, при мочеиспускании во время менструации, наличие крови в моче или в стуле. Некоторые женщины могут испытывать запор, диарею и проблемы с зачатием и беременностью.

Эндометриоз — это болезненное состояние, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается в других местах — часто вокруг репродуктивных органов, кишечника и мочевого пузыря. Не существует единого мнения о причинах возникновения этого заболевания. Также пока нет лечения эндометриоза, но терапия позволяет существенно облегчить симптомы.

Ранее женщина, страдающая эндометриозом, рассказала о проблемах, с которыми столкнулась из-за болезни. Ханна Тернер испытывает сильные боли при оргазме, которые делают занятие сексом невозможным.