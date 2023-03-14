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18:20, 14 марта 2023Интернет и СМИ

В США предупредили Украину о сокрушительных последствиях обороны Артемовска

19FortyFive: ВСУ потеряют наступательный потенциал, если ЧВК «Вагнер» окружит Артемовск

Фото: Reuters

Если бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» удастся полностью окружить Артемовск, то это может иметь сокрушительные последствия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в статье для 19FortyFive пишет подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис.

По его мнению, при обороне города ВСУ могут потерять до 10 000 солдат убитыми, ранеными или взятыми в плен. «Весенние или летние наступления Украины уже оказались под угрозой, так как многие войска, которые Киев выделил для использования на севере и юге, были отвлечены для удержания Бахмута (украинское название Артемовска — прим. "Ленты.ру"», — заключил военный аналитик.

Он предупредил, что Украина может лишиться своего наступательного потенциала, если потеряет значительную группировку войск на артемовском направлении.

14 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего ВСУ, в ходе которого было принято решение продолжать удерживать Артемовск.

Ранее гранатометчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк заявил, что украинские военные в Артемовске испытывают нехватку боеприпасов. Российские силы, по его словам, в настоящее время имеют преимущество в артиллерийском огне.

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Варвара Кошечкина
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