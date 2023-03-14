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15:38, 14 марта 2023Культура

Сын Боярского прокомментировал намерение отца завершить театральную карьеру

Сын Михаила Боярского Сергей опроверг намерение отца завершить театральную карьеру

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского прокомментировал намерение отца завершить театральную карьеру. Об этом он сообщил в разговоре с KP.RU.

Депутат Государственной Думы опроверг информацию о том, что его родитель уходит со сцены из-за состояния здоровья и желания больше времени проводить с семьей. «Насколько мне известно, отец занят спектаклями. Конечно, он еще будет на сцене», — заявил сын артиста.

Супруга Боярского Лариса Луппиан на вопрос о том, покидает ли актер театральную сцену, призвала журналистов не задавать ей глупых вопросов.

По данным издания, в расписании Театра имени Ленсовета указано две постановки с участием народного артиста РСФСР на ближайший месяц. 16 и 23 марта состоится спектакль «В этом милом старом доме», где Боярский исполнит роль Эраста Петровича.

Ранее артист заявил, что намерен завершить карьеру в театре. Боярский отметил, что такое решение связано с проблемами со здоровьем.

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Анастасия Астахова
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