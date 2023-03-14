Сын Боярского прокомментировал намерение отца завершить театральную карьеру

Сын Михаила Боярского Сергей опроверг намерение отца завершить театральную карьеру

Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского прокомментировал намерение отца завершить театральную карьеру. Об этом он сообщил в разговоре с KP.RU.

Депутат Государственной Думы опроверг информацию о том, что его родитель уходит со сцены из-за состояния здоровья и желания больше времени проводить с семьей. «Насколько мне известно, отец занят спектаклями. Конечно, он еще будет на сцене», — заявил сын артиста.

Супруга Боярского Лариса Луппиан на вопрос о том, покидает ли актер театральную сцену, призвала журналистов не задавать ей глупых вопросов.

По данным издания, в расписании Театра имени Ленсовета указано две постановки с участием народного артиста РСФСР на ближайший месяц. 16 и 23 марта состоится спектакль «В этом милом старом доме», где Боярский исполнит роль Эраста Петровича.

Ранее артист заявил, что намерен завершить карьеру в театре. Боярский отметил, что такое решение связано с проблемами со здоровьем.