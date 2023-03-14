В Ленобласти шестиклассник выпил таблетку от головной боли и впал в кому

В Ленинградской области 12-летний ребенок выпил таблетку от головной боли и впал в кому

В городе Отрадное Ленинградской области шестиклассник выпил таблетку от головной боли и впал в кому. Об этом «Невским новостям» рассказал источник в экстренных службах.

13 марта сотрудники Шлиссельбургской городской больницы обратились в полицию, сообщив, что к ним поступил 12-летний школьник в тяжелом состоянии.

По словам матери ребенка, ее сын пожаловался на сильную головную боль. Женщина дала ему таблетку анальгина, но мальчик почувствовал себя хуже. После этого она вызвала скорую помощь. Ребенок впал в кому, его поместили в реанимацию.

Известно, что шестиклассник воспитывается в полной семье и не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Ранее 16-летний школьник из Подмосковья пожаловался на сильную головную боль и умер через два дня. Врачи диагностировали у подростка менингококковую инфекцию.