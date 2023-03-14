Испытания российского ТрАМПа попали на видео

РИА Новости показало наземные испытания российского БПЛА ТрАМП

Наземные испытания российского беспилотного летательного аппарата — транспортной авиационной многофункциональной платформы ТрАМП — попали на видео. Соответствующий ролик в своем Telegram-канале показало РИА Новости.

«В распоряжении РИА Новости появились кадры наземных испытаний нового транспортного беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа)», — говорится в подписи к видео.

Агентство отмечает, что аппарат прошел руление, проверку и отладку механизмов управления, а также совершил пробежки без отрыва от полосы, чтобы уточнить расчетные параметры. Таким образом ТрАМП выходит на финальный этап подготовки к испытательным полетам.

В феврале руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире радио Sputnik заявил, что транспортную авиационную многофункциональную платформу можно будет ремонтировать непосредственно в поле.