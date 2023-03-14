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18:31, 14 марта 2023Интернет и СМИ

Американский телеведущий назвал условие выхода из украинского кризиса

Ведущий Fox News Карлсон назвал признание Крыма частью РФ выходом из украинского кризиса

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) назвал условие выхода из украинского кризиса. В эфире Full Send Podcast, запись которого доступна на YouTube, журналист сообщил, что признание Крыма частью РФ поможет разрешить конфликт.

Карлсон отметил, что Украина не является самостоятельным государством и полностью зависит от США. По его мнению, Вашингтон может остановить конфликт, надавив на Киев.

«Власти США должны сказать украинцам: "Давайте уже проясним. Крым вам не достанется, так как это российский порт. Вам он не достанется. Он не принадлежал вам и принадлежать вам не будет. Может, вы вернете себе часть территорий, но не те, где проживает в основном русскоязычное население. Не все в этом мире можно заполучить"», — высказался журналист.

Также ведущий Fox News заявил, что «на Украине нет ничего, что бы США не контролировали». «Мы буквально выплачиваем пенсию ее госслужащим, мы финансируем их пенсионный фонд», — подчеркнул он.

Ранее Карлсон рассказал, с какими последствиями могут столкнуться США и Украина, если попытаются захватить Крым. По словам журналиста, подобные действия могут привести к ядерной войне.

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Олег Давыдов
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