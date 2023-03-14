Россияне передумали покупать жилье в одной стране

Garnet: число российских сделок с жильем в Турции снизилось на 35,2 процента

По итогам января 2023 года число российских сделок с недвижимостью в Турции снизилось на 35,2 процента по сравнению с результатом декабря 2022-го. О том, что покупатели из России передумали приобретать жилье в одной стране, говорится в исследовании компании Garnet, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего за первый месяц текущего года россияне приобрели в Турции 1557 объектов. Количество заключенных в январе сделок оказалось минимальным с сентября 2022 года, а падение показателя — самым значительным с июля.

Снижения количества заключенных с гражданами России договоров наблюдается два месяца подряд, начиная с ноября прошлого года. В декабре 2022-го число сделок в месячном выражении сократилось на 6,7 процента.

Ранее сообщалось, что в феврале интерес к недвижимости в Турции продолжили терять российские инвесторы. За месяц инвестиционный спрос на жилье в этой стране со стороны покупателей из России сократился на 5,32 процента. Снижение также фиксируется второй месяц подряд, однако результат начала 2023 года оказался существенно выше прошлогоднего.