В УЕФА ответили на вопрос о будущем главы РФС в организации

В УЕФА заявили, что глава РФС Александр Дюков останется членом исполкома организации

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответили на вопрос о будущем президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова после конгресса организации, несмотря на его отсутствие в списке кандидатов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА, которые пройдут 5 апреля в Лиссабоне в Португалии», — заявили в организации.

Глава РФС был избран в исполком УЕФА с правом голоса на 45-м конгрессе организации, который прошел в апреле 2022 года.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.