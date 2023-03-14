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12:10, 14 марта 2023Наука и техника

Доказана роль витамина D в регуляции иммунитета

Витамин D оказался важным регулятором иммунной системы

Фото: TashaSinchuk / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Пенсильванского университета доказали, что витамин D играет важную роль в регуляции иммунной системы. Результаты работы опубликованы в The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

В 1983 году было открыто, что иммунные клетки — моноциты и активированные Т- и В-клетки — экспрессируют рецептор витамина D. Теперь ученые решили выяснить более точные механизмы иммунной системы: как витамин D влияет на эти клетки, которые ответственны за активацию иммунного ответа.

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Авторы с помощью проточной цитометрии изучили мышиные ткани с иммунными клетками. Оказалось, что некоторые тельца нечувствительны к витамину D — не имеют рецепторов вещества, в то время как другие колонии клеток практически все восприимчивы к витамину. Это говорит о том, что витамин D регулирует иммунный ответ, нацеливаясь на определенные клетки. То есть это соединение выступает своеобразным «настройщиком» для иммунитета: помогает организму вовремя распознать угрозу и активировать защиту, а когда патоген исчезнет — отключиться.

Исследователи отмечают, что это важная функция, поскольку летальность многих инфекций является результатом слишком сильного иммунного ответа — воспаление, вызванное инфекцией, длится дольше и будет более серьезным, если иммунный ответ не выключить.

Выводы этой работы имеют важное значение для лечения людей с дефицитом витамина D и аутоиммунных заболеваний: язвенный колит, болезнь Крона и рассеянный склероз.

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Елена Апазиди
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