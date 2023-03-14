Названы самые популярные бренды умных часов и браслетов

Canalys: Apple, Google и Xiaomi оказались главными производителями носимых устройств

Аналитики Canalys назвали производителей самых популярных носимых устройств в четвертом квартале 2022 года. Об этом сообщается в отчете агентства.

Специалисты обратили внимание, что в конце 2022 года топ-3 самых успешных брендов носимой электроники, к которым относят умные часы и фитнес-браслеты, изменился. Google вышла на второе место, обогнав Samsung, — лидером рынка при этом осталась компания Apple.

По словам экспертов, Apple закрепилась в статусе главного производителя смарт-часов, получив долю 27,5 процента. Расположившиеся ниже Google и Xiaomi получили по 8 и 7,2 процента соответственно. Также оказалось, что в последнем квартале 2022 года на рынок было отгружено около 50 миллионов устройств.

Аналитики заявили, что причина успеха Google заключается в релизе умных часов Pixel Watch — компания отгрузила 880 тысяч экземпляров за четвертый квартал. При этом IT-гигант выпустил часы лишь на девяти рынках, тогда как лидер рейтинга Apple присутствует более чем в 60 странах.

В конце февраля ученые Университета Юты обнаружили, что фитнес-трекеры и умные часы несовместимы с кардиостимуляторами. Выяснилось, что электрическое воздействие этих устройств создает помехи, влияющие на работу медицинского оборудования.