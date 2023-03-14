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11:19, 14 марта 2023Бывший СССР

В Новой Каховке заявили о невозможности захвата ГЭС украинскими военными

Власти Новой Каховки заявили о невозможности захвата ГЭС украинскими военными

Фото: РИА Новости

Власти Новой Каховки считают невозможным захват Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом заявил глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

«Нужно успокоить всех и заверить наших уважаемых и горожан, и всех россиян в том, что гидроэлектростанция находится под полным контролем [России]», — заявил Леонтьев.

Ранее глава администрации заявил, что Киев обстреливает Новую Каховку, пытаясь ее уничтожить. По его словам, атаки на город происходят ежедневно.

В ноябре 2022 года был подорван автомобильный мост через Каховскую ГЭС, которая расположена в пяти километрах от Новой Каховки.

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Алевтина Запольская
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