В Новой Каховке заявили о невозможности захвата ГЭС украинскими военными

Власти Новой Каховки заявили о невозможности захвата ГЭС украинскими военными

Власти Новой Каховки считают невозможным захват Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом заявил глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

«Нужно успокоить всех и заверить наших уважаемых и горожан, и всех россиян в том, что гидроэлектростанция находится под полным контролем [России]», — заявил Леонтьев.

Ранее глава администрации заявил, что Киев обстреливает Новую Каховку, пытаясь ее уничтожить. По его словам, атаки на город происходят ежедневно.

В ноябре 2022 года был подорван автомобильный мост через Каховскую ГЭС, которая расположена в пяти километрах от Новой Каховки.