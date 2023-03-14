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22:17, 14 марта 2023Мир

МИД оценил реакцию Запада на позицию России по зерновой сделке

МИД РФ назвал непрофессиональной реакцию Запада на позицию России по зерновой сделке

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию Запада на позицию России по продлению зерновой сделки. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам Захаровой, заявления представителей США и ЕС по данному поводу «поражают лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов». «Понимаем, что принятое в Москве решение оказалось для американцев и есовцев своего рода "холодным душем"», — отметила она.

На Западе были уверены, что «все и дальше пойдет по выгодному им сценарию», подчеркнула представитель МИД. В частности, по нему подразумевалось, что российский сельхозэкспорт блокировался, а вывоз зерна из Украины «беспрепятственно и по нарастающей продолжался, принося немалую прибыль режиму в Киеве», в том числе для оплаты оружия и боеприпасов.

Ранее Россия согласилась продлить зерновую сделку после истечения ее срока при одном условии. В частности, стороны соглашения должны снять ограничения на экспорт сельхозпродукции из России. В МИД России объяснили, что продление зерновой сделки на 60 дней эффективно для разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений.

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Марина Совина
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