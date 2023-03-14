МИД оценил реакцию Запада на позицию России по зерновой сделке

МИД РФ назвал непрофессиональной реакцию Запада на позицию России по зерновой сделке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию Запада на позицию России по продлению зерновой сделки. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам Захаровой, заявления представителей США и ЕС по данному поводу «поражают лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов». «Понимаем, что принятое в Москве решение оказалось для американцев и есовцев своего рода "холодным душем"», — отметила она.

На Западе были уверены, что «все и дальше пойдет по выгодному им сценарию», подчеркнула представитель МИД. В частности, по нему подразумевалось, что российский сельхозэкспорт блокировался, а вывоз зерна из Украины «беспрепятственно и по нарастающей продолжался, принося немалую прибыль режиму в Киеве», в том числе для оплаты оружия и боеприпасов.

Ранее Россия согласилась продлить зерновую сделку после истечения ее срока при одном условии. В частности, стороны соглашения должны снять ограничения на экспорт сельхозпродукции из России. В МИД России объяснили, что продление зерновой сделки на 60 дней эффективно для разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений.