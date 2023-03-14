В России выявили ранее неизученный пласт портретной живописи

На работах выставки «Зерцало» выявили явление «раннего светского провинциального портрета»

При подготовке выставки «Зерцало» в петербургском Центральном выставочном зале «Манеж» были найдены работы, которые специалисты отнесли к новому, ранее неизученному пласту портретной живописи. Об этом рассказала ТАСС заведующая выставочным отделом зала Елизавета Павлычева.

Отмечалось, что открытие стало возможным благодаря концентрации работ из 17 музеев России в одном месте: в экспозицию вошло около 100 полотен XVIII-XIX веков. По словам Павлычевой, по отдельности картины не вызывали особого интереса у специалистов, однако когда их собрали вместе, эксперты признали, что ранее незамеченные особенности составляют «гигантский научный пласт», который требует дополнительных исследований.

«Наши научные консультанты сделали замечание по отбору, потому что что-то было парсуной, а что-то уже не совсем. И вот это явление мы назвали "ранний светский провинциальный портрет", но тоже не совсем точно — может быть, скорее, это можно назвать инситным (или наивным — прим. «Ленты.ру») искусством или еще [иначе]», — поделилась собеседница агентства.

Выставка «Зерцало» была создана совместно с Угличским государственным историко-архитектурным и художественным музеем, Государственной Третьяковской галереей и Рыбинским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Экспозиция работала с 15 октября до 4 декабря 2022 года.

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