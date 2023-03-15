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10:26, 15 марта 2023Мир

Захарова оценила выступление британского дипломата на русском языке

Захарова назвала заявление представителя Британии в ООН Экерсли на русском языке цинизмом

Фото: сайт правительства Великобритании

Заявление политкоординатора постпредства Великобритании при ООН Фергуса Экерсли о том, что в британском правительстве нет русофобии, циничны. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.

«Это очень жесткий, холодный расчет, этот расчет — он сквозит во всем... по большому счету [это] цинизм, потому что расчет, обернутый в лукавство и противоречащий реалиям», — так слова дипломата оценила Захарова. Она также заявила, что в годы Второй Мировой войны пропаганда Третьего рейха обращалась к населению оккупированных территорий на их родном языке.

Экерсли заговорил по-русски на заседании Совета Безопасности 14 марта, в своей речи он также говорил о том, что Лондон не желает «краха России», а, напротив, уважает ее культуру и хочет видеть ее процветающим государством.

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Виктория Кондратьева
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