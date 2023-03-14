Представитель Британии в ООН заговорил по-русски на заседании Совбеза

Представитель Британии в ООН заговорил по-русски, чтобы доказать отсутствие русофобии

Политкоординатор постпредства Великобритании в Организации Объединенных Наций (ООН) Фергус Экерсли заговорил по-русски на заседании Совета Безопасности, чтобы доказать отсутствие русофобии у британского правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами, мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу», — заявил дипломат.

Затем на своем родном языке Экерсли добавил, что Лондон не желает «краха России», а напротив, хочет видеть ее процветающим государством.

Ранее стало известно, что в некоторых районах Британии сильно выросло число преступлений, совершаемых в отношении граждан России. Это произошло после начала боевых действий на Украине в феврале 2022-го. Например, в Большом Манчестере число правонарушений против россиян за последний год увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом (с 6 до 13).

В посольстве России в Лондоне уверены, что рост преступлений на почве национальной ненависти в отношении россиян, живущих в Великобритании, вызван русофобской политикой страны. «Намерены пристально следить за выполнением Великобританией соответствующих международных обязательств», — пообещали в дипмиссии. Там также считают, что именно Лондон несет ответственность за усиление межэтнических трений.

