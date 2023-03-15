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16:29, 15 марта 2023Бывший СССР

Командир артиллерийского полка объяснил трудности штурма Марьинки

Командир российского артполка объяснил трудность штурма Марьинки бетонными укреплениями

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Марьинке, пригороде Донецка, откуда ведутся обстрелы административного центра Донецкой народной республики (ДНР), украинцы за восемь лет подготовки возвели бетонные укрепления, а разрушить их возможно лишь особо мощным вооружением. Об этом рассказал командир 381-го артиллерийского полка, его слова передает РИА Новости.

«Поэтому тяжело пехоте продвигаться. Берут дом за домом, тяжелые бои, честно говоря, идут. Стараются осторожно продвигаться, чтобы меньше потерь было с нашей стороны», — сказал офицер.

Он также отметил, что ВСУ возвели в населенном пункте бетонные бункеры, которые удается поразить из тяжелого самоходного миномета «Тюльпан», пушки «Гиацинт» или гаубицы «Мста».

Ранее Ян Гагин, советник главы ДНР Дениса Пушилина, заявил, что ВСУ с осени перестали забирать своих погибших солдат с линии соприкосновения, число оставленных тел украинских военнослужащих составляет тысячи.

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Алевтина Запольская
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