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11:03, 15 марта 2023Мир

В Китае умер привлекший внимание к атипичной пневмонии врач

В Китае умер врач Яньюн, привлекший внимание к вспышке атипичной пневмонии в 2003 году

Фото: Reuters

В КНР умер военный хирург Цзян Яньюн, привлекший внимание к усилиям китайских властей скрыть масштабы вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что врач скончался в возрасте 91 года от пневмонии и других медицинских проблем. В 2003 году он оспорил официальную линию, заявив, что фактическое число случаев атипичной пневмонии в Пекине в несколько раз превышает заявленный подсчет.

Заявление доктора Цзяна вынудило власти столкнуться с атипичной пневмонией. После этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила инспекторов в больницы, где, по словам врача, скрывали пациентов с атипичной пневмонией. Впоследствии ВОЗ обвинила Китай в занижении информации о случаях заболевания, министра здравоохранения КНР и мэра Пекина отстранили от постов.

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Анастасия Заикина
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