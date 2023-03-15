В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 15 марта отменили и задержали 20 рейсов

В трех столичных аэропортах 15 марта произошла отмена и задержка 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В Домодедово отменено четыре рейса, вылет еще пяти лайнеров перенесен. Во Внуково задержаны три рейса, семь отменено, в Шереметьево задержали отправление еще одного рейса. Тем временем информации о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Причина массового изменения времени вылета самолетов в воздушных гаванях Москвы не называется.

Ранее аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» назвали самые востребованные у россиян зарубежные авианаправления в мае. Так, наибольшей популярностью среди отечественных туристов пользуются Ереван, Стамбул и Баку — на их долю в общей структуре поисковых запросов суммарно приходится примерно 11 процентов.