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13:01, 15 марта 2023Путешествия

На Бали вновь захотели разрешить туристам арендовать мопеды и скутеры

Министр туризма Индонезии предложил отменить запрет на аренду скутеров иностранцам

Фото: Patrick Craig / Unsplash

Власти Индонезии вновь захотели разрешить туристам арендовать мопеды и скутеры на острове Бали. С предложением об отмене запрета на их сдачу в прокат выступил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно, передает РИА Новости.

По словам главы министерства, запрет на прокат наиболее популярных видов транспорта на острове для иностранных отдыхающих требует всестороннего изучения возможного воздействия на туристическую отрасль.

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«Сдача транспорта в аренду — это вид бизнеса, который предполагает рабочие места и возможности для развития экономики», — пояснил он свою позицию, отметив, что решением проблемы частых нарушений должен стать более профессиональный контроль за дорожным движением, а не полный запрет на аренду.

13 марта стало известно, что власти острова Бали запретили туристам использовать мопеды. Об этом заявил губернатор курорта Ваян Костер. Официальная аренда данного вида транспорта на острове теперь будет недоступна для иностранцев, так как, по словам Костера, из-за их «неуправляемой езды» произошла череда аварий, которые привели к травмам и смертям.

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Валентина Процкова
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