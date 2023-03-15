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12:42, 15 марта 2023Экономика

Последствия банкротства американских банков для экономики оценили

Экономист Смирнов допустил незначительное ослабление доллара из-за банкротства банков США

Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

Обанкротившиеся в США банки Silicon Valley Bank и Signature Bank не были ключевыми для американской финансовой системы. Но их закрытие может незначительно ослабить доллар, считает доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов.

Устойчивость банковской системы

По мнению экономиста, эти учреждения не были столь существенны, чтобы прекращение их работы привело к рецессии или кризису. Однако эти банкротства все же говорят о падении доверия к банковской системе, считает он.

«Банкротства банков показывают, что наступает предел "количественного ужесточения", то есть повышения процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), которое осуществлялось с целью сдерживания инфляции в США. Закономерно, что когда процентные ставки становятся высокими, то инвесторы начинают испытывать дефицит финансирования и выводят свои средства из банков. Однако такая ситуация вряд ли еще является банковским кризисом, поскольку в крупнейших банках США ситуация достаточно стабильна, и они не столкнулись с той проблемой, которую испытали обанкротившиеся банки — слабой диверсификацией источников финансирования», — объяснил он.

Сбой в банковском секторе вряд ли станет системным, как это было в 2008-2015 годах, когда в США обанкротились сотни банков

Евгений Смирновдоктор экономических наук

Последствия банкротств

Последствия нынешних банкротств банков, скорее, будут ограниченными и косвенными, считает Евгений Смирнов. Однако это может привести к тому, что политика ФРС по повышению процентных ставок будет менее агрессивной.

«Повышенные процентные ставки делают инвестиции более дорогими, истощают ликвидность и увеличивают риск рецессии в экономике. Однако, с другой стороны, прекращение политики высоких процентных ставок будет означать, что утрачивается ключевой инструмент сдерживания инфляции. Таким образом, формируется своеобразная ловушка, в которой ФРС приходится выбирать между инвестициями, с одной стороны, и обузданием инфляции — с другой», — рассказал он.

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Также в сложившейся ситуации вряд ли следует ожидать существенного ослабления доллара США.

«На фоне кризиса его позиции за последний год только укреплялись, поскольку эта валюта использовалась в качестве "убежища" по мере девальвации валют ряда развивающихся стран. Более того, в условиях, что ситуация с банкротством банков является беспрецедентной с 2008 года, США предпримут самые серьезные меры для предотвращения паники и защиты банковских вкладов», — отметил экономист.

Возможно незначительное ослабление позиций доллара, что может возобновить рост цен на энергоносители, особенно на нефть. Для стран-импортеров нефти, рассчитывающихся за торговлю валютами, отличными от доллара, эта торговля будет более привлекательной

Евгений Смирновдоктор экономических наук

Банкротства банков все же указывают на сохранение значительных рисков в экономике США, полагает Евгений Смирнов.

«В условиях ослабленного глобального спроса и неопределенных перспектив развития мировой экономики к кредитным рискам в банковском секторе необходимо относиться со значительной степенью осторожности. Вместе с тем на фоне проблем с экономическим ростом во многих странах мира ситуация, сложившаяся в США, пока вряд ли способна существенно повлиять на зарубежные рынки и курсы иностранных валют», — заключил он.

11 марта стало известно, что американский Silicon Valley Bank обанкротился. Он стал крупнейшей финансовой организацией со времен кризиса 2008 года, которая прекратила деятельность. Silicon Valley Bank входил в топ-20 крупнейших банков США.

12 марта нью-йоркский Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха банка Silicon Valley Bank. Об этом говорится в совместном заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Всем вкладчикам обеих организаций пообещали предоставить полный доступ к своим активам.

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Мария Сметанина
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