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14:56, 15 марта 2023Россия

Песков назвал странным вопрос о докладе Путину по инциденту с беспилотником США

Песков заявил, что Путину доложили об инциденте с беспилотником США в Черном море

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Вопрос о том, доложили ли президенту России Владимиру Путину об инциденте с американским беспилотником в Черном море, является странным. Глава государства конечно же в курсе произошедшей ситуации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вопрос, докладывали ли, он по меньшей мере странный. Ну как вы себе представляете, что главе государства, верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Конечно, такого не может быть. Конечно же, докладывали», — сказал представитель Кремля.

14 марта западные СМИ распространили сообщение о столкновении американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и российского истребителя над акваторией Черного моря. Позднее в Минобороны России подтвердили, что в Черном море упал беспилотник MQ-9 производства США.

В военном ведомстве указали, что дрон летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружия не применяли. По заявлению Минобороны, БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал на воду. Самолеты Воздушно-космических сил благополучно вернулись на аэродром базирования.

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Никита Абрамов
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