Российские бизнесмены попросили поднять порог ущерба по статьям УК

«Известия»: бизнес попросил в три раза поднять порог ущерба по статьям УК

Российские бизнесмены попросили в три раза поднять пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности. С таким предложением в Госдуму обратилась общественная организация «Опора России». Об этом сообщают «Известия».

В обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину говорится, что действующие лимиты последний раз индексировались в 2016 году. При этом только накопленная потребительская инфляция за это время превысила 50 процентов. При этом размер ущерба влияет на тяжесть назначаемого наказания, но в настоящее время установленный порог не всегда отвечает экономическим реалиям.

В качестве примера президент «Опоры России» Александр Калинин привел статью 171.3 Уголовного кодекса. Согласно ей, за незаконное производство или оборот алкоголя предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет, если ущерб был в особо крупном размере — свыше одного миллиона рублей. При этом, например, по статье о мошенничестве в предпринимательской сфере значительный ущерб оценивается всего в 10 тысяч рублей.

«В сфере силового давления на бизнес давно не было системных изменений, а они назрели. Мы также призываем снизить срок производства предварительного расследования», — говорит Калинин.

14 марта Госдума приняла во втором и третьем чтении правительственный закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей. Как уточнили в кабмине, проект разработан для исполнения поручений президента России Владимира Путина в целях снижения негативных последствий для экономики страны.