В граничащем с Украиной регионе сбили три ракеты

В Белгородском районе ПВО сбила три ракеты

В Белгороде и Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, сбито три ракеты. Один из обломков упал на жилой сектор в Белгороде. Есть повреждения.

Информации о пострадавших не поступало.

14 марта в небе над Белгородским районом был сбит беспилотник. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. При этом осколки летательного аппарата упали на крышу гаража, находящегося на территории частного домовладения.

В ночь с 13 на 14 марта в Белгородской области также сработала система ПВО. Пострадавших не было.