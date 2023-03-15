Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:16, 15 марта 2023Россия

В граничащем с Украиной регионе сбили три ракеты

В Белгородском районе ПВО сбила три ракеты

Фото: РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, сбито три ракеты. Один из обломков упал на жилой сектор в Белгороде. Есть повреждения.

Информации о пострадавших не поступало.

14 марта в небе над Белгородским районом был сбит беспилотник. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. При этом осколки летательного аппарата упали на крышу гаража, находящегося на территории частного домовладения.

В ночь с 13 на 14 марта в Белгородской области также сработала система ПВО. Пострадавших не было.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Полет американского дрона в Черном море объяснили
Российский «аферист из Tinder» заставил десятки девушек взять для него кредиты
Саудовский министр заявил об отказе продавать нефть некоторым странам
США выразили протест из-за действий российской стороны в авиаинциденте с дроном
В граничащем с Украиной регионе сбили три ракеты
Описан случай нарушения способности распознавать лица после COVID-19
Российский посол назвал провокацией инцидент с дроном над Черным морем
Стало известно о задержке выплаты бонусов сотрудникам Apple
Глава МАГАТЭ отреагировал на призывы исключить Россию из организации
Посол России прибыл в Госдеп
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.