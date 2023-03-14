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12:54, 14 марта 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе сбили беспилотник

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об уничтожении беспилотника

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотник был сбит в небе над Белгородским районом. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. При этом осколки летательного аппарата упали на крышу гаража, находящегося на территории частного домовладения.

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13 марта в Белгородской области сработала система ПВО — она сбила четыре ракеты. Обломки ракет упали в двух частных домовладениях, из-за чего их территория оказалась повреждена. Пострадала женщина — ее с сотрясением головного мозга доставили в больницу.

В ночь с 13 на 14 марта в Белгородской области сработала система ПВО. По словам губернатора, пострадавших нет. Другие подробности представитель властей не сообщил.

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Никита Абрамов
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