Россиянин угрожал пистолетом севшему на лавочку у подъезда шестикласснику

Shot: житель Химок угрожал пистолетом шестикласснику, севшему на лавочку возле подъезда

Житель подмосковных Химок угрожал пистолетом шестикласснику, который сел на лавочку возле подъезда его дома. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По его сведениям, мальчик вместе с другом прогуливался после занятий в школе. Устав, дети заняли одну из лавочек во одном из дворов. Внезапно к ним подошел мужчина и потребовал, чтобы они покинули территорию. В качестве аргумента россиянин заявил, что лавочка находится в его собственности и у него на это якобы есть соответствующие документы.

Школьники проигнорировали просьбу взрослого. Но тот не собирался сдаваться: он достал из кармана пистолет и приставил к виску одного из мальчиков. Напуганные дети сумели сбежать, дома они рассказали о случившемся родителям.

Позже полицейские задержали жителя Химок, в его отношении проводится проверка.

15 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина ворвался в стоматологическую клинику и угрожал врачам пистолетом. Когда медики пригрозили, что вызовут правоохранителей, злоумышленник сбежал.