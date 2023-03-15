Стало известно о попытках врачей привести в чувство Костомарова

«Матч ТВ»: врачи периодически пытаются приводить Романа Костомарова в чувство

Врачи периодически пытаются приводить в чувство олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова. Об этом стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, негативных изменений в состоянии российского спортсмена нет. «Врачи стараются постепенно раз от раза приводить его в себя, чтобы он мог общаться», — уточнил источник.

14 марта источник «Ленты.ру» сообщил, что появившаяся в СМИ информация об улучшении состояния Костомарова и о подготовке к ампутации является верной. «Дело в том, что финальная ампутация, так скажем, была запланирована еще полтора месяца назад, и к ней была подготовка. Но ее были вынуждены перенести из-за того, что произошел микроинсульт», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона в танцах на льду выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.