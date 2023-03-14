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15:42, 14 марта 2023Спорт

Стали известны подробности о состоянии Романа Костомарова

«Лента.ру»: состояние Костомарова улучшается, но идет подготовка к ампутации

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Сообщения СМИ об улучшении состояния олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова и о подготовке к ампутации являются верными. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«И то и то, к сожалению, верная информация. Дело в том, что финальная ампутация, так скажем, была запланирована еще полтора месяца назад, и к ней была подготовка. Но ее были вынуждены перенести из-за того, что произошел микроинсульт», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Сейчас состояние Романа действительно улучшается

источник, знакомый с ситуацией

«Это не то, что сейчас [состояние] продолжает регрессировать. Он действительно чувствует себя лучше. Но эта операция, к сожалению, была запланирована уже давно», — заключил источник, знакомый с ситуацией.

13 марта «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщили причину отказа врачей проводить олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову еще одну ампутацию. По информации издания, медики считают, что его ослабленный организм пока не готов к новому хирургическому вмешательству. Они отметили, что есть риск остановки сердца.

10 марта «Спорт-Экспресс» сообщал, что фигурист постепенно приходит в себя, однако врачи не исключили вероятности проведения еще одной операции для удаления отмерших из-за сепсиса тканей.

7 марта Mash в своем Telegram-канале сообщил, что у Костомарова прогрессирует сепсис на руках и ногах. Отмечалось, что медики не могут остановить заражение, поэтому есть угроза проведения еще нескольких ампутаций. Однако позднее источник Sport24 опроверг эту информацию.

4 марта стало известно, что олимпийский чемпион постепенно выходит из комы. 26 февраля сообщалось, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. У олимпийского чемпиона выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

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Алена Шевченко
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