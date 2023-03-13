Стала известна причина отказа врачей проводить Костомарову еще одну ампутацию

«Известия»: у Костомарова есть риск остановки сердца при проведении еще одной ампутации

Стала известна причина отказа врачей проводить олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову еще одну ампутацию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации издания, медики считают, что его ослабленный организм пока не готов к новому хирургическому вмешательству. Они отмечают, что есть риск остановки сердца. Сейчас организм спортсмена сам борется с сепсисом, однако он очень слаб, чтобы справиться с инфекцией.

10 марта «Спорт-Экспресс» сообщал, что фигурист постепенно приходит в себя, однако врачи не исключили вероятность проведения еще одной операции для удаления отмерших из-за сепсиса тканей. 4 марта стало известно, что Костомаров постепенно выходит из комы. Ранее появилась информация, что у спортсмена произошел микроинсульт.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, фигуристу ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.