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18:02, 15 марта 2023Из жизни

Мужчина несколько месяцев прожил с мертвым соседом

В США мужчина жил возле разлагающегося тела и покончил с собой, когда приехала полиция

Кадр: ABC

В США мужчина несколько месяцев жил в одном доме с разлагающимся телом. Об этом сообщает KTRK-TV.

Его сосед обратился в полицию и попросил проверить, все ли в порядке, когда заметил необычно крупных мух, роившихся на заднем дворе. Прибывшие по вызову офицеры тоже обратили внимание на мух и зловоние, которое и привлекло насекомых.

На звонки и стук в дверь никто не ответил. Тогда сотрудники полиции открыли дверь и сразу же услышали звук выстрела. Во время осмотра дома они обнаружили в спальне мертвого мужчину с огнестрельным ранением. Предположительно он покончил с собой, когда понял, что приехала полиция. Ему было около 60 лет.

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В другой комнате полицейские нашли тело еще одного мужчины в возрасте не менее 60 лет. Судя по степени разложения, оно пролежало там несколько месяцев.

Если у вас когда-нибудь умирала крыса между стенами, вы знаете, какой это ужасный запах. Как только они открыли дверь и ветер долетел до нашего дома, мы сразу поняли, что случилось что-то плохое

Линда Медоузсоседка погибших

Соседи рассказали, что жители дома вели уединенный образ жизни и почти ни с кем не общались.

Ранее сообщалось об американке, которая нашла в кладовке мумифицированное тело исчезнувшего за восемь месяцев до этого мужа. Полиция пришла к выводу, что мужчина покончил с собой.

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Антонина Черташ
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