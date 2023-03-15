Дайвер шесть часов провел в кишащей акулами реке ради потерянного кольца

Daily Mail: кладоискатель нашел на дне кишащей акулами реки потерянное обручальное кольцо

Кладоискатель из города Форстер, штат Новый Южный Уэльс, провел шесть часов на дне кишащей акулами реки ради того, чтобы найти потерянное семейной парой обручальное кольцо. Об этом сообщает Daily Mail.

Майк и Джоанна Винк потеряли обручальное кольцо во время прогулки на яхте по реке Парраматта в городе Сидней. Они опасались, что украшение, которое упало за борт, безвозвратно утрачено.

Обручальное кольцо, изготовленное 100 лет назад, было памятным для пары, которая состоит в браке 40 лет. В течение двух лет супруги нанимали различных дайверов, чтобы они разыскали потерянное украшение, но поиски оказывались безуспешными.

Кладоискатель Ник Ричардс из города Форстер, штат Новый Южный Уэльс, вызвался помочь после того, как супруги наняли для поиска кольца его знакомого. Он отказался от денег и объяснил, что ему довольно радости, которую приносит возвращение вещей владельцам.

Ричардс и его друг провели шесть часов, обыскивая речное дно при помощи металлоискателя. В конце концов им удалось найти кольцо в 25 сантиметрах ила.

Ричардс подчеркнул, что река в воде очень мутная, поэтому ему приходилось ориентироваться исключительно на сигнал металлодетектора. Он рассказал, что немногие дайверы соглашаются нырять в этом месте, так как в реке встречается множество тупорылых акул. Его это не смущает, поскольку удовлетворение от поиска потерянных предметов пересиливает страх.

Когда Ричардс нашел на дне реки кольцо, он отправил Винкам его фотографию, а затем переслал само украшение по почте. Супруги были так счастливы, что в следующую после находки ночь не могли уснуть.

Ранее сообщалось, что пара из американского города Лейкленд, штат Флорида, нашла помолвочное кольцо, которое пропало 21 год назад и все это время пролежало в унитазе. Украшение обнаружилось во время ремонтных работ.