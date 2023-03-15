Российская студентка придумала новый способ добычи редкоземельных металлов

Студентка ДВФУ предложила упрощенный способ добычи редкоземельных металлов

Российская студентка из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) придумала новый способ добычи редкоземельных металлов с помощью микроорганизмов. Об этом в среду, 15 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Некоторые микроорганизмы способны выделять кислоты, которые переводят металлы в раствор. В каком-то роде микроорганизмы заменяют дорогостоящее оборудование и делают всю работу сами — их необходимо лишь обеспечить подходящими условиями», — пояснила автор разработки магистрантка Юлия Рысева.

Она отметила, что предложенный ею метод позволит сделать процесс добычи металлов менее затратным. Кроме того, данная технология более безопасна с точки зрения экологических рисков, поскольку не предполагает задействования агрессивных кислот и применения высоких температур.

Ранее в марте сообщалось, что ученые из Пензенского государственного университета (ПГУ) создали прибор, который позволяет проводить экспресс-оценку состояния полости рта и выявлять пародонтит на ранней стадии.