«Флип»: средний срок продажи квартиры в России достиг исторического максимума

В начале марта россияне стали рекордно долго избавляться от квартир — средний срок продажи жилья достиг исторического максимума в 7,5 месяца. Такие данные приводят аналитики инвестиционной компании «Флип» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

По словам экспертов, период реализации недвижимости вырос на два месяца за год. При этом вторичное жилье традиционно продается чуть дольше — в среднем разница с первичным достигает 30 дней. Аналитики компании «Флип» уточнили, что количество комнат и метраж напрямую связаны со сроком реализации.

Так, быстрее всего продаются однокомнатные квартиры — с момента выставления на продажу до заключения сделки проходит не более семи месяцев. Дольше всего, по оценкам специалистов, продаются квартиры, в которых свыше трех комнат, — там срок реализации приближается к году.

Такую ситуацию на рынке специалисты связывают с тем, что метраж прямо пропорционально влияет на стоимость объекта. С учетом того что около 30 процентов квартир покупают с целью инвестиций, здесь покупатель принимает во внимание все нюансы, в том числе спрос на дальнейшую аренду или продажу.

Ранее стало известно, что в России значительно выросла доля нераспроданных площадей в новостройках — показатель достиг 43 процентов. Самая большая доля нереализованных площадей оказалась в строящихся домах в Магаданской области — 87 процентов. Второе место досталось Севастополю (72 процента), а третье — Новгородской области (65 процентов).