В Госдуме сочли провокацией инцидент с беспилотником MQ-9 над Черным морем

Депутат Слуцкий счел провокацией инцидент с американским беспилотником над Черным морем

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем и последующая за этим реакция властей США выглядят провокацией. Об этом заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его реакцию приводит РИА Новости.

О происшествии с российским истребителем Су-27 и беспилотником США над Черным морем стало известно 14 марта. Позже в Минобороны России пояснили, что американский дрон упал в Черное море из-за резкого маневрирования. Поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали и оружия не применяли.

Депутат Слуцкий счел, что России следует воспринимать инцидент как враждебные действия. По его словам, случившееся доказало, что американская сторона вовлечена в конфликт на Украине. «Разведмиссия БПЛА не то что опровергалась, а фактически подтверждалась представителями оборонного ведомства США», — сказал лидер ЛДПР.

Слуцкий предположил, что Вашингтону нужно опасаться своих же «дроновых авантюр». Они могут привести к необратимым последствиям, отметил он.