«Авито Недвижимость»: спрос на элитную «вторичку» повысился на 60,6 процента

В январе и феврале 2023 года в России спрос на готовое жилье стоимостью от 500 миллионов рублей повысился на 60,6 процента относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что россияне бросились скупать один вид «вторички», со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости» сообщают «Известия».

По данным аналитиков, объем предложения увеличился на 28 процентов. При этом средняя цена объекта уменьшилась на 3,5 процента, до 665,7 миллиона рублей. Стоимость квадратного метра осталась без изменений — 1,9 миллиона рублей.

Эксперты отметили, что на рынке высокобюджетных новостроек наблюдалась другая ситуация — спрос на новые элитные квартиры за указанный период снизился на 1,1 процента. Что касается объема предложения такого жилья, то он по сравнению с прошлым годом подскочил на 83,1 процента. Средняя стоимость высокобюджетной «первички» также выросла — на 16,1 процента, до 694 миллионов рублей, при этом цена «квадрата» осталась на том же уровне в 1,9 миллиона рублей.

«В начале 2023 года настроения инвесторов начали стабилизироваться и россияне вернулись к вложениям денег в элитный сегмент недвижимости. Увеличение спроса на покупку вторичной элитной недвижимости объясняется тем, что потенциальные покупатели хотят инвестировать здесь и сейчас — не ждать, пока построятся новые объекты», — пояснил коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов.

В марте аналитики Intermark Real Estate пришли к выводу, что во втором месяце 2023 года самое дорогое жилье в Москве продавали в районе Патриарших прудов. По их данным, средняя стоимость одного квадратного метра в элитных новостройках там составила 3,32 миллиона рублей.