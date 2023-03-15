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17:42, 15 марта 2023Силовые структуры

Мертвого заключенного нашли в российском СИЗО

В СИЗО Екатеринбурга умер заключенный, признаков насильственной смерти на теле не имеется

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В СИЗО-1 Екатеринбурга обнаружили мертвого заключенного. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на главное управление ФСИН (ГУФСИН) по Свердловской области.

Тело арестанта нашли сотрудники спецучреждения во время проверки 13 марта. Они вызвали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть мужчины. На теле не имеется признаков насильственной смерти, отметили в ведомстве.

Мужчина был приезжим из Кировской области. У него был ряд хронических заболеваний. «К сожалению, не все заключенные ведут здоровый образ жизни», — заявили в ГУФСИН, добавив, что смертность в исправительных учреждениях значительно ниже, чем на свободе.

17 февраля сообщалось, что в Москве в СИЗО №1 скончался 73-летний Николай Бухонин, обвиняемый в растлении детей-сирот. 26 января 2022 года фигурант получил тяжелые травмы: скальпированную рану головы, ушиб лица, вывих плечевого сустава и перелом костей плеча. Из-за последствий травм Бухонин скончался 16 февраля.

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Любовь Ширижик
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