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18:00, 15 марта 2023Спорт

Российский фигурист рассказал о срывах и истериках по ходу сезона

Российский фигурист Артур Даниелян рассказал о срывах и истериках во время сезона

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Артур Даниелян рассказал о сложностях, с которым столкнулся по ходу нынешнего сезона. Его слова приводит Metaratings.

По словам спортсмена, у него были психологические проблемы. «У меня были срывы как дома, так и на тренировках. Я и плакал, и истерики были. Пару раз такое происходило, когда в моменте что-то не получалось», — заявил Даниелян.

Фигурист добавил, что справиться с проблемами ему помогли тренеры. «Они сразу подхватывали, успокаивали. Говорили: "Не сегодня так завтра. Все настроим, все нормально будет"», — сказал 19-летний спортсмен.

Даниелян является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года. В нынешнем сезоне он стал 12-м на первенстве России.

Алексей Гусев
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