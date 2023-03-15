Оценена необходимость помогать детям с покупкой первого жилья

«Росгосстрах» и «Открытие»: 65% россиян считают, что нужно помогать детям купить жилье

Большинство (65 процентов) россиян считают, что нужно помогать своим детям с покупкой первой квартиры. Необходимость этой меры оценили участники совместного опроса СК «Росгосстрах» и банка «Открытие». Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 35 процентов респондентов готовы купить детям жилье лишь при наличии финансовой возможности, 29 процентов считают важным найти выход и помочь в любом случае, а 6 процентов готовы дать деньги только в долг. Четверть (25 процентов) же опрошенных убеждены, что справляться с приобретением недвижимости дети должны сами, а 4 процента — что, наоборот, они должны покупать квартиры родителям.

Из тех россиян, кто готов помогать с решением жилищного вопроса, треть (около 33 процентов) считает правильным участвовать в выплатах по ипотеке. Другие 30 процентов намерены оплатить половину стоимости квартиры. Еще 17 процентов собираются дать денег на первоначальный взнос по кредиту, а 8 процентов — оплатить полную стоимость жилья. Более половины опрошенных готовы выделить на жилье ребенка от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Каждый пятый может вложить 300-700 тысяч рублей, а 14 процентов — до 300 тысяч рублей.

Большинство участников исследования считают, что первое жилье должно сразу быть хорошим. Так, 26 процентов россиян уверены, что в качестве такового следует выбирать двухкомнатную квартиру, 24 процента сделали выбор в пользу однокомнатной, а 11 процентов — в пользу частного дома. При этом каждый пятый родитель предпочел бы купить студию для ребенка.

89 процентов россиян убеждены, что первое собственное жилье у человека должно появиться к 30 годам. Каждый третий считает, что личной недвижимостью нужно обзавестись к 26-29 годам, 26 процентов — к 23-25 годам, 12 процентов — к 20 годам, а 6 процентов — к совершеннолетию. При этом 10 процентов респондентов оптимальным возрастом для покупки первой квартиры назвали 30 лет.

Понимая необходимость отдельной квартиры, родители все-таки переживают, что когда их дети начинают жить отдельно. Так, 21 процент опрошенных волнуются, что ребенок останется без контроля. Еще 17 процентов озабочены, что дети будут устраивать шумные вечеринки и мешать соседям. Другие 16 процентов респондентов думают, что ребенок не сможет сам приготовить себе еду. В связи с этим 42 процента россиян уверены, что детям лучше покупать жилье недалеко от их собственного дома.

Ранее в России предложили упростить продажу жилья с детскими долями, например, приобретенного с использованием средств материнского капитала. Россиянам собираются дать возможность менять принадлежащие детям квадратные метры на аналогичную долю в квартире близкого родственника, указала одна из авторов инициативы, председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.