Сексолог предупредила о последствиях неудачного первого опыта в постели

Сексолог Альская: после неудачного первого секса у женщин может развиться вагинизм

Сексолог Екатерина Альская рассказала, какие негативные последствия могут быть у неудачного первого опыта в постели у мужчин и женщин. Ее цитирует издание 76.ru.

По словам Альской, ситуации принуждения и негативного опыта в сексе наносят человеку моральную травму, с которой он живет всю жизнь. «Если ко мне на прием приходят люди с проблемой в сексе (нет оргазма, слабая эрекция и т. д.), почти всегда всплывают травмирующие случаи из прошлого. Если это мужчины, то чаще всего у них на фоне подобного развился синдром СТОСН (синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи)», — объяснила она.

У женщин после травмирующего первого сексуального опыта, продолжила она, могут наблюдаться малая чувствительность, вагинизм, аноргазмия. «Если женщина оказалась в ситуации насилия, из-за пережитого зачастую происходит диссоциация с телом, "заморозка" половых органов, чтобы не испытывать боль, так психика помогает выжить. И даже если событие было 10-20 лет назад, состояние отстраненности остается», — предупредила Альская, добавив, что терапия может решить эту проблему.

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