Мужчина голыми руками поймал крупную рыбу на автомобильной дороге

KSBW: американец голыми руками поймал плывшую по автомобильной дороге рыбу

Житель американского города Уотсонвилл, штат Калифорния, после сильнейшего наводнения голыми руками поймал на автомобильной дороге крупную рыбу. Об этом сообщает KSBW.

Проливные ливни обрушились на Калифорнию, что привело к наводнениям. На одной из сделанных очевидцами записей видно, как мужчина выходит на затопленную трассу и голыми руками хватает плывущую между машин крупную рыбу. Ее длина составила около 60 сантиметров.

Еще один американец оказался на небольшом островке, окруженном потоками воды, после того как его автомобиль затопило. Его эвакуировали из зоны бедствия на вертолете.

В результате наводнения 10 тысяч человек были эвакуированы из своих домов. Дороги и шоссе оказались под слоем воды. В Окленде очевидцы наблюдали семью уток, которая плыла по автодороге.

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований предупредило о возможности наводнений в разных частях штата в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что жительница Чехии врезалась в бетонный столб после того, как ей на колени неожиданно прыгнула рыба. Купленная к рождественскому столу рыба устроила «побег» и выпрыгнула из пакета женщине на колени.