Плавающие солнечные панели назвали спасением для мировой энергетики

Nature Sustainability: солнечные панели предложили размещать на воде и экономить ресурсы

Международная группа ученых описала применение надводных солнечных панелей. Исследование было опубликовано в журнале Nature Sustainability.

По словам специалистов, солнечные панели можно размещать в водоемах, тем самым экономя место на суше — например, пространство на крышах зданий. Ученые отметили, что находящиеся в воде панели смогут более эффективно собирать солнечную энергию, так как получат необходимое пассивное охлаждение.

В материале говорится, что установленные в воде панели могут оказаться спасением для мировой энергетики. Специалисты подсчитали, что потребности многих мировых городов можно удовлетворить, если около 30 процентов близлежащих водоемов будут заняты панелями. Ученые предложили разместить их на реках и озерах 6256 городов в 124 странах, назвав такое решение оправданным в интересах сохранения ресурсов.

Также находящиеся в воде панели смогут блокировать достаточно солнечного света, чтобы уменшить испарение влаги в жаркий период. Специалисты отметили, что как раз в жару энергетическая система испытывает повышенную нагрузку — из-за необходимости в работе бытовых охладительных приборов. Авторы подчеркнули, что наиболее эффективным окажется размещение панелей в водоемах рядом с городами с населением до 50 тысяч человек.

Ранее независимый эксперт в области экономики возобновляемых источников энергии Татьяна Ланьшина заявила, что самую дешевую солнечную энергию можно получать на юге Дальнего Востока и на Северном Кавказе. Специалист подчеркнула, что уровень облучения солнечным светом в России находится на сопоставимом уровне с Великобританией и Германией.