Определены регионы России с самой дешевой солнечной энергией

Самую дешевую солнечную энергию обнаружили на юге Дальнего Востока и на Северном Кавказе

Самую дешевую солнечную энергию в России обнаружили на юге Дальнего Востока и на Северном Кавказе. Об этом со ссылкой на исследование российского Гринписа, результаты которого озвучила в своем выступлении на онлайн-конференции его автор, независимый эксперт в области экономики возобновляемых источников энергии Татьяна Ланьшина, сообщил РБК.

Регионами-лидерами, в которых производство солнечной энергии для малых предприятий может наиболее выгодным по сравнению с покупкой сетевой электроэнергии, тарифы на которую для них самые высокие, стали Забайкалье, Бурятия, Дагестан, Тува, Иркутская область, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Ингушетия. Ланьшина отметила, что, например, в Забайкальском крае для малых и средних предприятий электроэнергия от собственной солнечной электростанции будет стоить менее четырех рублей за кВт•ч, тогда как за сетевую электроэнергию в данный момент они платят свыше шести рублей; при этом при продаже излишков выгода может быть еще более ощутимой. Кроме того, использование солнечных панелей может обходиться бизнесу дешевле сетевых тарифов в Москве, Московской области и Петербурге. Эксперт подчеркнула, что использование собственных солнечных электростанций для малого и среднего бизнеса может быть выгоднее традиционной покупки электроэнергии в 75 процентах регионов страны.

Что касается домохозяйств, то в рейтинг регионов, где стоимость производства солнечной электроэнергии для них может оказаться ниже сетевых тарифов, попали Забайкалье, Бурятия, Амурская область, Приморский край, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Карачаево-Черкесия, Сахалинская область, Северная Осетия и Камчатский край. Минимальную стоимость производства солнечной энергии на юге Дальнего Востока, где она дешевле всего, для малого и среднего бизнеса специалист оценила в 3,73 рубля за кВт•ч, а для домохозяйств — в 4,09 рубля за кВт•ч.

Ланьшина подытожила, что уровень инсоляции (облучения солнечным светом) в России находится на сопоставимом уровне с Великобританией и Германией, где около четверти всей электроэнергии производится ветряными или солнечными электростанциями. Однако при этом аналогичный показатель для России в данный момент находится на уровне лишь в 0,7 процента.

В декабре эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова дала россиянам советы по установке солнечных батарей. По ее словам, их сегодня можно установить куда угодно, даже на балкон, если там они не будут мешать соседям. Эксперт добавила, что солнечные панели могут установить владельцы частных домов, особенно в солнечных регионах.