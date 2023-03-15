Гоблин рассказал о работе надзирателем в тюрьме

Блогер Дмитрий Пучков рассказал, что больше года проработал надзирателем в тюрьме

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, рассказал, как работал надзирателем в тюрьме. В интервью для YouTube-канала «Макарена» он ответил на вопросы о том, было ли ему страшно там работать, а также о том, нападали ли на него когда-нибудь заключенные.

Блогер отметил, что проработал тюремным надзирателем больше года. По словам Пучкова, ему не было страшно там находиться. При этом он уточнил, что были ситуации, когда священники, приходившие освятить тюрьму, в страхе покидали учреждение.

«Священник приходит в тюрьму, начинает метаться, кричать, [мол,] у вас тут сплошной сатанизм, я тут находиться не могу, ничего освящать не буду, и убегает. Ну всем смешно. Мы тут работаем. Че ты беснуешься-то? Это тоже люди, между прочим. Со всякими своими прибабахами, тараканами», — рассказал он.

Пучков добавил, что за все время на него ни разу не нападали заключенные. Блогер пояснил, что такое могло произойти, если надзиратель нарушал правила, например, пускал преступников в места, где им запрещено находиться, чего он сам не делал.

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил благодарность Пучкову за работу с Российским военно-историческим обществом. Сам блогер позже сообщил, что узнал о благодарности из СМИ, когда был на работе, после чего поделился этой новостью с родными и близкими.