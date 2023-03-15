Стилист назвал россиянкам вернувшуюся в моду одежду из гардероба бабушек

Стилист Андрей Проявкин: в моду вернулись блузки с цветочным принтом из гардероба бабушек

Российский стилист Андрей Проявкин назвал вернувшуюся в моду одежду из гардероба бабушек. Его комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, весной 2023 года стали актуальны вещи, которые можно одолжить у старших родственниц. Среди них — блузки с цветочным принтом, сочетаемые с любыми фасонами джинсов, отметил он. «Винтаж сейчас на пике популярности. Это не только модный тренд, но и демонстрация ответственного отношения к потреблению», — заявил собеседник издания.

В то же время специалист посоветовал обратить внимание на массивные украшения, например популярные в 1990-х и 2000-х годах серьги и браслеты. «Актуальны и более классические варианты, которые выбирали наши бабушки, — из драгоценных металлов, украшенные камнями», — добавил Проявкин.

Кроме того, стилист указал, что следует присмотреться к объемным вязаным кардиганам, которые носили отцы и деды. Данную одежду он порекомендовал сочетать с легкими платьями, а также топами и джинсовыми юбками.

Ранее в марте стилистка Кристин Николсон раскрыла способ выглядеть модно в устаревших джинсах скинни. По словам эксперта, чтобы составить актуальный образ с данным предметом гардероба в 2023 году, следует сочетать его с объемным верхом.