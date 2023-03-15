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07:09, 15 марта 2023Интернет и СМИ

Херш оценил версию США об исполнителях диверсии на «Северных потоках»

Херш назвал сумасшедшей версию США о диверсии на СП силами проукраинской группировки
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш оценил версию США об исполнителях диверсии на газопроводах «Северный поток». Его слова в ходе публичного выступления в Вашингтоне передает ТАСС.

По словам Херша, версия США о том, что подрывы совершила некая проукраинская группировка, являются «сумасшедшей историей», которую американской прессе «скормили» разведывательные ведомства США. Он также высказал мнение, что президент США Джо Байден потерял свое разведывательное сообщество.

«Я знаю об этом намного больше, чем могу рассказать. Я просто не могу распространяться об этом», — добавил журналист.

Ранее Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в организации атак на газопроводы. По его мнению, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Марина Совина
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