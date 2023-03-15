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10:41, 15 марта 2023Моя страна

В горах Чечни начнут производить черную икру

В горном районе Чечни запустят производство черной икры

Фото: DarkBird / Shutterstock / Fotodom

В горах Чечни планируют начать производить черную икру.. Об этом в среду, 15 марта, глава республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, крупное рыбоводное хозяйство появится в Итум-Калинском районе Чечни.

«Гордостью хозяйства по праву считаются редкие осетры-альбиносы, число которых достигает 700 голов. Основной деятельностью станет выращивание осетровых, а также получение забойной и овулированной черной икры», — пояснил Кадыров.

Как ожидается, строительство рыбной фермы завершится в ближайшее время. При этом там будут не только выращивать рыбу, но и принимать туристов — для них уже построены гостевые домики, ресторан и места отдыха.

Ранее в марте сообщалось, что в Бурятии в рамках проекта «Татарские узоры на Байкале» запустят этнотуры по местами проживания татар в республике. Новые маршруты для туристов появятся в пяти районах региона.

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Варвара Кошечкина
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