Independent: жизнь простых россиян почти не изменилась за год действия санкций Запада

Несмотря на санкции, экономика России чувствует себя гораздо лучше, чем ожидалось. Об этом пишет британское издание Independent.

Газета пришла к выводу, что жизнь простых россиян практически не изменилась — нет массовой безработицы или падения рубля. При этом ассортимент товаров в магазинах остался прежним, а продукции ушедших брендов нашлась местная замена, либо эти же продукты выпускаются российскими партнерами зарубежных корпораций.

Сами же россияне рассказали журналисту газеты, что не почувствовали серьезных изменений после введения санкций. К тому же, отметил один из респондентов, в истории страны «были и худшие периоды времени», которые удалось преодолеть.

Ранее обозреватель Джей Ньюман в материале для New York Post указал, что в результате введения антироссийских санкций многие страны начали отказываться от доллара. Он предупредил, что отказ от доллара грозит его обвалом и долговым кризисом в США. «Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары», — подчеркнул журналист.

14 марта президент России Владимир Путин признался, что его волновало состояние экономики страны на фоне внешних санкций,. В целом он рассчитывает, что страна не испытает последствий санкций в будущем, хотя отметил, что такая опасность существует. «Но я думаю, что и здесь у нас все будет нормально», — заключил российский лидер.